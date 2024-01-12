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Новости 13:18

МВД объявило в розыск бывшего сотрудника "Единой России" и журналиста нежелательных СМИ

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск бывшего сотрудника "Единой России" и журналиста нежелательных СМИ

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова, который в прошлом работал в партии "Единая Россия", об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на базу розыска МВД.

Андрей Серафимов ранее руководил аппаратом отделения "Молодой гвардии Единой России" в Тульской области, а в 2018-2019 годах занимался работой в центральном штабе.

Однако потом Серафимов сменил вектор своей работы и начал работать журналистом в изданиях, которые в России признаны нежелательными организациями и иностранными агентами.

В декабре 2023 года против журналиста и бывшего сотрудника "Единой России" возбудили уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ (ст.280.4 УК РФ).

На данный момент Серафимов находится не в России.

Фото: ЗАКС.Ру


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