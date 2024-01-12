Мария Захарова считает, что на границе с Финляндией миграционного кризиса нет

Мигранты из Ирана попытались попасть в Финляндию и рассказали пограничникам, что для пересечения границы им помог некий человек, об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

В районе между населенными пунктами Нуйямаа и Йоутсено в Лаппеенранте были пойманы 11 граждан Ирана, которые пытались пересечь границу из России. По их словам, в этом деле у них был некий помощник, личность которого устанавливают финские правоохранители.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в пятницу, 12 января, заявила о том, что обвинения финских властей о миграционном кризисе, которые звучат в сторону России, являются двойными стандартами.

По ее словам, неконтролируемого потока беженцев с российской стороны вообще нет.

Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ, власти Суоми ищут долгосрочное решение по закрытию границы с РФ.

Фото: ЗАКС.Ру