На трамваи на линии "Славянка" в Петербурге выделили 500 млн рублей

Более 500 млн рублей выделили на выплату аванса за покупку транспорта для трамвайной линии "Славянка", об этом 12 января пишет РБК со ссылкой на слова главы подразделения "Инфраструктурные облигации" Александра Аксакова.

"Проект позволит обеспечить динамичное развитие городской среды и жилищного строительства на юге Санкт-Петербурга", – сказал Аксаков.

Деньги выделила госкорпорация "Дом.РФ" в рамках строительства линии в Пушкинском районе Петербурга. Планируется, что 22 низкопольных трехсекционных трамвая российского производства будут курсировать по линии "Славянка".

Сама линия протянется от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка. Завершить строительство хотят в 2026 году.

Фото: ЗАКС.Ру