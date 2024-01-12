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Новости 14:45

Росавиация запретила самолетам из России летать над Йеменом

фото ЗакС политика Росавиация запретила самолетам из России летать над Йеменом

Росавиация запретила гражданским самолетам из России использоватьь воздушное пространство Йемена из-за ночных авиаударов по столице и другим городам, об этом 12 января сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что запрет касается не только гражданских самолетов, но и транзитных воздушных судов из-за возникших рисков для безопасности.

Запрет будет действовать до особого указания.

Как писали ТАСС, авиакомпании "Россия", "Аэрофлот" и "Победа" уже перестали летать через воздушное пространство Йемена.

Фото: ЗАКС.Ру


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