Росавиация запретила самолетам из России летать над Йеменом

Росавиация запретила гражданским самолетам из России использоватьь воздушное пространство Йемена из-за ночных авиаударов по столице и другим городам, об этом 12 января сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что запрет касается не только гражданских самолетов, но и транзитных воздушных судов из-за возникших рисков для безопасности.

Запрет будет действовать до особого указания.

Как писали ТАСС, авиакомпании "Россия", "Аэрофлот" и "Победа" уже перестали летать через воздушное пространство Йемена.

Фото: ЗАКС.Ру