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МЧС предупредило петербуржцев о низкой температуре воздуха и гололедице

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о низкой температуре воздуха и гололедице

В субботу, 13 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают об аномально холодной погоде днем до -15 градусов и ночью до -22 градусов. Также на дороге ожидают образование гололедицы.

Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП, а лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также рекомендовали быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру


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