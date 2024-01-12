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Новости 15:44

С "Приморской" может начаться тестирование FacePay в Петербурге

фото ЗакС политика С "Приморской" может начаться тестирование FacePay в Петербурге

Петербургские власти решают, на какой станции метрополитена начнут тестировать систему FacePay, с помощью которой можно оплатить проезд по биометрии, об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источник.

В качестве станции, на которой протестируют оплату при помощи черт лица, рассматривается "Приморская". 

Ранее уже было известно, что систему оплаты как в московском метрополитене собираются протестировать в 2024 году. Однако внедрение такой системы – дело не одного года.

Глава петербургского метро Евгений Козин рассказывал, что в метрополитене изучают московский опыт использования FacePay, и отмечал, что вопрос непростой и касается защиты персональных данных.

Фото: ЗАКС.Ру


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