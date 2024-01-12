Полиция и Росгвардия проводят рейд на складе Wildberries в Шушарах

Петербургские правоохранители устроили профилактический рейд на складе Widberries в Шушарах, об этом 12 января пишет 78.ru.

Уточняется, что рейд продолжается уже второй день. Сотрудники Росгвардии и полиции проверяют документы у работников склада.

Рейд связан с дракой, которая произошла в среду, 10 января, между мигрантами. В результате произошедшего в больницу попали два человека, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В самом маркетплейсе заявили, что работа правоохранителей никак не повлияет на доставку товаров, так как такое возможно только из-за нехватки сотрудников.

Фото: ЗАКС.Ру