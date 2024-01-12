Суд Петербурга отправил в СИЗО петербуржца, ворующего святыни из храмов

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова по статье о краже со значительным ущербом (п."в" ч.2 ст.158 УК РФ), об этом 12 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, во вторник, 9 января, в храме Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданке Стручков украл икону с изображением Божией Матери "Всецарица". Стоимость иконы оценивается в 100 тысяч рублей.

Ранее Стручков, как пишет "Фонтанка.ру", уже попадался на краже святынь. В 2023 году из храма Преподобного Сергея Радонежского на Крестовском острове он украл крест и "Евангелие". Однако тогда настоятель простил вора, а все украденное вернулось обратно в храм. Тогда Стручков получил условный срок.

В этот раз суд ходатайство следствия удовлетворил. В СИЗО Стручков пробудет до 9 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру