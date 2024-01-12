В трех городах Финляндии хотят закрыть филиалы русско-финской школы

Финские власти хотят закрыть русско-финскую школу на востоке страны после 27 лет работы, об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова генерального директора школы Катри Антилла.

Филиалы школы на данный момент есть в трех городах, которые находятся рядом с российской границей: в Иматре, Йоэнсуу и Лаппеенранте. Инициаторами закрытия как раз стали муниципалитеты этих городов, по мнению которых, это поможет сэкономить.

Однако, как отмечает Катри Антилла, школу скорее не закроют, а реорганизуют. Русский язык для школьников в таком случае станет факультативом, а не обязательным уроком.

Также она отметила, что в случае закрытия школы, 70 сотрудников потеряют работу.

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