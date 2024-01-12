Борис Акунин* и издание "Холод"** попали в список иностранных агентов

Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) 12 января Минюстом был внесен в реестр иностранных агентов. Кроме него, в список попали издание "Холод"**, блогер Андрей Куршин***, журналист Александр Минкин**** и депутат из Йошкар-Олы Антон Соколов*****.

В числе причин внесения блогера Андрея Куршина*** выступления против СВО, а также создание негативного образа России. Такая же причина у писателя Бориса Акунина* и у издания "Холод"**.

Журналист Александр Минкин**** попал в список иноагентов из-за участия в проектах других иноагентов, а также из-за распространения "недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях". Такая же причина у Антона Соколова*****.

*Минюст внес Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в список иностранных агентов

**Минюст внес издание "Холод" в список иностранных агентов

***Минюст внес Андрея Куршина в список иностранных агентов

****Минюст внес Александра Минкина в список иностранных агентов

*****Минюст внес Антона Соколова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру