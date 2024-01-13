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Новости 10:37

Ведерников пообещал помочь выдворенному из Латвии пенсионеру

фото ЗакС политика Ведерников пообещал помочь выдворенному из Латвии пенсионеру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил оказать содействие 82-летнему мужчине, который, как утверждается, пострадал от политики властей Латвии.

Госорганы балтийского государства выдворили пенсионера по имени Борис Катков, о чем со ссылкой на Ведерникова пишет ТАСС. Глава региона оценил эксцесс критически.

"Якобы он представляет опасность национальной безопасности. На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия", - гласит принадлежащая Ведерникову цитата.

Чиновник пообещал, что пожилого мужчину в любом случае примут в Псковской области. На первичный медосмотр и медпомощь пенсионер тоже может рассчитывать.

фото: kremlin.ru


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