Ведерников пообещал помочь выдворенному из Латвии пенсионеру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил оказать содействие 82-летнему мужчине, который, как утверждается, пострадал от политики властей Латвии.

Госорганы балтийского государства выдворили пенсионера по имени Борис Катков, о чем со ссылкой на Ведерникова пишет ТАСС. Глава региона оценил эксцесс критически.

"Якобы он представляет опасность национальной безопасности. На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия", - гласит принадлежащая Ведерникову цитата.

Чиновник пообещал, что пожилого мужчину в любом случае примут в Псковской области. На первичный медосмотр и медпомощь пенсионер тоже может рассчитывать.

фото: kremlin.ru