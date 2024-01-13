Ведерников пообещал помочь выдворенному из Латвии пенсионеру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил оказать содействие 82-летнему мужчине, который, как утверждается, пострадал от политики властей Латвии.
Госорганы балтийского государства выдворили пенсионера по имени Борис Катков, о чем со ссылкой на Ведерникова пишет ТАСС. Глава региона оценил эксцесс критически.
"Якобы он представляет опасность национальной безопасности. На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия", - гласит принадлежащая Ведерникову цитата.
Чиновник пообещал, что пожилого мужчину в любом случае примут в Псковской области. На первичный медосмотр и медпомощь пенсионер тоже может рассчитывать.