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Новости 12:44

На складе в Шушарах сгорели все товары, пожарная сигнализация не сработала

фото ЗакС политика На складе в Шушарах сгорели все товары, пожарная сигнализация не сработала

После локализации сильнейшего пожара на Московском шоссе появилась новая информация об обстоятельствах происшествия.

Возгорание на складе маркетплейса Wildberries случилось при отключенной пожарной сигнализации, поскольку ранее она неоднократно подавала ошибочные сигналы, пишет ТАСС. РИА "Новости" отмечает, что происшествие стало самым масштабным в истории российского ритейла. Сгорели все товары, в связи с чем продавцам обещали выплатить компенсации. По оценкам собеседника агентства, ущерб от пожара может составить 10-11 млрд рублей.

На площади 40 тысяч квадратных метров случилось обрушение. Из здания эвакуировали сотни человек. Согласно официальной информации, пострадавших нет.

На место событий утром 13 января выехали сотрудники прокуратуры Пушкинского района. В свою очередь, активизировался и Роспотребнадзор, объявивший о проверке воздуха. По данным источника "Фонтанки", огромный пожар мог начаться с воспламенения упаковочной пленки. В качестве еще одной причины случившегося рассматривают неисправность проводки.

Напомним, что пожар локализовали, когда огонь объял пространство в 70 тысяч квадратных метров. Ранг возгорания повышали до №5, огонь тушили более четырехсот пожарных.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)


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