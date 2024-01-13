Беглов приехал в больницу к пострадавшим на СВО

Петербургский губернатор Александр Беглов приехал в медучреждение, в котором проходят лечение участники военной спецоперации. Встреча состоялась в военном клиническом госпитале № 442 Западного военного округа.

"Вы были там, где труднее всего", - рассудил глава города, сославшись на позицию президента.

Беглов пожелал, чтобы военнослужащие поскорее оправились от ранений и увечий. Чиновник уверен, что после выздоровления участники СВО способны будут воспитывать молодежь. Рассказал он и об альтернативных перспективах. В городе, по словам Беглова, имеются соревнования по паралимпийским видам спорта. Отдельного внимания губернатора удостоились баскетбол и танцы на колясках.

фото: gov.spb.ru