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Новости 16:08

Петербург обогнал Москву по количеству подписей за Бориса Надеждина

фото ЗакС политика Петербург обогнал Москву по количеству подписей за Бориса Надеждина

В Петербурге количество подписей за выдвижения кандидата в президенты Бориса Надеждина перевалило отметку в 1000 штук, сообщила 13 января глава городского штаба кандидата Дарья Хейкинен. Об этом она заявила на встрече Надеждина с петербургскими сторонниками, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Борис Надеждин отметил, что по количеству собранных подписей Петербург обогнал столицу. Сейчас его сборщики по всей стране собирают в день порядка 2-3 тысяч автографов. 

Напомним, для участия в выборах политику необходимо собрать 100 тысяч подписей по всей стране — такое требование установлено действующим законодательством для претендентов, баллотирующихся от партии, не представленной в Государственной думе. 

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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