Петербург обогнал Москву по количеству подписей за Бориса Надеждина

В Петербурге количество подписей за выдвижения кандидата в президенты Бориса Надеждина перевалило отметку в 1000 штук, сообщила 13 января глава городского штаба кандидата Дарья Хейкинен. Об этом она заявила на встрече Надеждина с петербургскими сторонниками, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Борис Надеждин отметил, что по количеству собранных подписей Петербург обогнал столицу. Сейчас его сборщики по всей стране собирают в день порядка 2-3 тысяч автографов.

Напомним, для участия в выборах политику необходимо собрать 100 тысяч подписей по всей стране — такое требование установлено действующим законодательством для претендентов, баллотирующихся от партии, не представленной в Государственной думе.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру