Wildberries заявила о соответствии сгоревшего склада всем требованиям чиновников

Пресс-служба компании Wildberries, чей склад сгорел 13 января в Шушарах, прокомментировала инцидент. Техническое состояние здания, по словам представителей фирмы, устраивало чиновников, чему имеются документальные подтверждения. О пожарной безопасности владельцы объекта тоже успели позаботиться.

"Были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным", - приводит ответ Wilberries "Интерфакс".

Субботним утром возгорание в доме №153 по Московскому шоссе тушили более четырехсот спасателей, присвоив пожару пятый уровень сложности. Происшествием заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор. Все находившиеся на складе товары сгорели. Их продавцам пообещали выплатить компенсации. По одним предположениям, пожар начался с воспламенения упаковочной пленки, по другим - из-за искрящей электропроводки.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)