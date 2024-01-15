Бастрыкин: В России выросло количество раскрытых дел об экстремизме

В 2023 году в России выросло количество раскрытых уголовных дел об экстремизме, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости". По его словам, в суд поступило более чем в полтора раза больше дел, чем в 2022 году.

"Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62 % больше, чем в прошлом году", — цитирует агентство слова силовика.

Также Бастрыкин рассказал, что в прошлом году СК направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 человек. Из них 34 дела касались финансирования терроризма.

Фото: пресс-служба СК