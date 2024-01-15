Ведерникова привлекает размер петербургских выплат участникам СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о единовременных выплатах участникам военной спецоперации, которых на сегодняшний день не существует в его регионе.

"Если мы сделаем 100 тысяч, никому ни горячо, ни холодно, потому что в Питере 500 тысяч", - произнес он в эфире телеканала "Первый Псковский".

По расчетам чиновника, за серьезное увечье, полученное в боевых действиях, нужно платить хотя бы по 250 тысяч рублей. Всего на эту цель в региональном бюджете должно быть заложено, по мнению Ведерникова, 7 млрд рублей.

"Подъемные" 100 тысяч рублей в Псковской области за подписание контракта с Минобороны выплачивали с середины 2022 по середину 2023 года.

фото: kremlin.ru