Голикова призвала участников СВО заняться работой с молодежью

Вернувшиеся домой участники СВО должны работать с молодежью, заявила 15 января вице-премьер Татьяна Голикова на открытии второго всероссийского форума "Вместе победим" в парке "Патриот". Среди прочего, бойцы должны личным примером демонстрировать детям то, как почтено защищать свою страну, полагает чиновница.

"Нам важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, для того, чтобы воспитывать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну", — цитирует ТАСС обращение Голиковой к вернувшимся из зоны СВО гражданам.

Также Голикова отметила важность организации государством мер поддержки участников СВО и членов их семей. Она попросила фонд "Защитники Отечества" обобщить встречающиеся проблемы, чтобы правительство смогло отреагировать на них.

Утром в понедельник к участникам форума обратился президент Владимир Путин. В опубликованном на сайте Кремля приветствии, среди прочего, говорится о важности участия вернувшихся домой в воспитании молодежи. Также глава государства акцентировал внимание на необходимости реализовать условия для того, чтобы участники СВО "смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении".

Фото: Правительство России / Telegram