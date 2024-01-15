Бастрыкин огласил статистику по делам о "фейках" про армию

В день тринадцатилетия с момента основания Следственного комитета глава ведомства Александр Бастрыкин поделился с РИА "Новости" свежей статистикой относительно возбужденных и расследованных дел. Отдельно он остановился на делах о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК).

В ушедшем году их было возбуждено 90, а за всю историю статьи - 273. Около половины из них (134) поступило в суд.

Дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) в России возбуждают реже. Всего Бастрыкин насчитал их 81.

Напомним, что статья о фейках про армию появилась в российском законодательстве в марте 2022 года. В нынешней редакции Уголовного кодекса получить за такое деяние можно до пятнадцати лет реального срока.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте