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Новости 14:32

На освещение работы ЗакСа Ленобласти в интернете готовы потратить миллион рублей

фото ЗакС политика На освещение работы ЗакСа Ленобласти в интернете готовы потратить миллион рублей

Заксобрание Ленинградской области объявило конкурс на освещение своей деятельности в интернете. Заказ размещен на сайте госзакупок.

Максимальная (стартовая) цена - один миллион рублей. Сумма поделена поровну между двумя календарными годами - нынешним и следующим. Заявки от претендентов закончат принимать 22 января.

Техзадание гласит, что ежемесячно нужно выпускать по два интервью с депутатами, наполнять новостями информационный портал и вести страницы законодательного органа в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Фото: ЗАКС.Ру


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