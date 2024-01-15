На освещение работы ЗакСа Ленобласти в интернете готовы потратить миллион рублей

Заксобрание Ленинградской области объявило конкурс на освещение своей деятельности в интернете. Заказ размещен на сайте госзакупок.

Максимальная (стартовая) цена - один миллион рублей. Сумма поделена поровну между двумя календарными годами - нынешним и следующим. Заявки от претендентов закончат принимать 22 января.

Техзадание гласит, что ежемесячно нужно выпускать по два интервью с депутатами, наполнять новостями информационный портал и вести страницы законодательного органа в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Фото: ЗАКС.Ру