В ЛДПР подготовили законопроект об уполномоченных по правам животных

Сенатор и депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о введении в России должностей федерального и региональных уполномоченных по правам животных, сообщил 15 января "Коммерсантъ". Инициативу могут рассмотреть в нижней палате предстоящей весной.

Авторы проекта отмечают, что на федеральном уровне вопросы ответственного обращения с животными входят в сферу интересов ряда ведомств, включая Минсельхоз, Россельхознадзор, Минприроды и Минкульт. Между тем, на региональном уровне те же ведомства отвечают еще за ряд вопросов, что в итоге может приводить к "размытию полномочий". В связи с этим парламентарии предложили ввести должность уполномоченного по правам животных.

Создать подобный пост можно было бы на базе региональных и федеральной общественных палат, полагают либерал-демократы. По их мнению, подобное нововведение способствовало бы "повышению эффективности государственных мер по защите животных, воспитанию ответственного и гуманного отношения к животным, обеспечению безопасности граждан при обращении с ними".

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству идею не оценили, сообщило РИА "Новости". Член комитета Александр Башкин заявил информагентству, что не видит необходимости в увеличении бюрократического аппарата. "У нас есть правоохранительные органы, прокуратура, природоохранная прокуратура, которые вполне справляются с вопросами контроля за соблюдением законодательства в отношении животных", — прокомментировал сенатор инициативу коллег.

Фото: ЗАКС.Ру