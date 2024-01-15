Из-за недобросовестных мастеров по ремонту техники Шишкина написала прокурору

Депутат петербургского Заксобрания Марина Шишкина рассказала о росте числа жалоб, поступающих на некачественный ремонт бытовой техники, который граждане вынуждены заказывать по завышенной стоимости.

Наиболее популярная схема состоит в том, что обговоренная заранее цена услуг существенно возрастает после завершения работ. Шишкина попросила вмешаться в ситуацию городского прокурора Виктора Мельника.

"Гневными репликами горожан, где они приводят драматические истории ремонта, пестрит весь "отзовик" (otzovik.com)", - говорится в ее письме.

Одного из блокадников, по сведениям политика, недавно заставили отдать за починку стиральной машины целых 80 тысяч рублей. Это в разы дороже, чем покупка новой экономичной модели. Характерно, что техника так и не стала исправной, а мастер и его фирма прекратили выходить на связь.

Помимо прокурора, Шишкина попросила изучить поток жалоб начальника регионального главка МВД Романа Плугина.

Фото: ЗАКС.Ру