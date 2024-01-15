Почти четверть налоговых поступлений в бюджет Петербурга связана с торговлей

Торговая отрасль приносит казне Петербурга немногим менее одной четвертой части от вех налоговых поступлений, сообщили 15 января в администрации губернатора. Глава города Александр Беглов назвал ее "одним из ключевых сегментов" экономики Северной столицы.

"Это свыше 25 тысяч предприятий. Она обеспечивает почти четверть налоговых поступлений в городской бюджет и свыше 600 тысяч рабочих мест", — высказался Беглов.

За последние восемь лет оборот розничной торговли в Петербурге удвоился, сообщили в Смольном. По итогам 2023 года он превысил отметку в 2 200 миллиардов рублей, что соответствует почти половине от торгового оборота по всему Северо-Западному федеральному округу.

В ходе рабочего совещания губернатора с членами городского правительства получил одобрение законопроект об изменении нормативов минимальной обеспеченности горожан площадью торговых объектов. Это должно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. В частности, в документе прописан переход от расчета обеспеченности торговыми площадями в квадратных метрах к количественным показателям. Предполагается, что это позволит создавать при проектировании новых районов более удобные условия для горожан.

Фото: ЗАКС.Ру