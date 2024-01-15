За год в Петербурге приговорили 108 человек по статье о самовольном оставлении части

В 2023 году суды Петербурга огласили приговоры в отношении более ста человек по делам о самовольном оставлении части или места службы (ст. 337 УК РФ), поделились статистикой в объединенной пресс-службе судов города. Все без исключения разбирательства окончились обвинительными приговорами.

"Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично", — отметили в судебной пресс-службе.

Так, в Петербургский гарнизонный военный суд в прошлом году поступило 102 дела в отношении граждан, самовольно оставивших воинские части и желающих уклониться от службы в период СВО. Из них 85 дел закончились обвинительными приговорами. В 69 случаях решения вступили в законную силу. Восемь приговоров были обжалованы в апелляционном порядке, три — в кассационном.

Кроме того, 224-й гарнизонный военный суд принял к рассмотрению 30 дел о самовольном оставлении части. Приговоры огласили по 23 делам, все они вступили в законную силу. Два приговора были обжалованы в кассационном порядке.

Итого два суда за год приговорили по упомянутой статье 108 человек. По данным пресс-службы судов, в среднем наказание за оставление части составляет шесть лет колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру