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Новости 17:43

Смольный готов потратить на свою площадку на молодежном фестивале 16 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на свою площадку на молодежном фестивале 16 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга объявил на сайте госзакупок конкурс по поиску исполнителя по организации творческо-презентационной площадки Петербурга в рамках проведения Всемирного фестиваля молодежи. Максимальная стоимость контракта составляет 16 млн рублей. 

Исполнитель контракта должен будет собрать для площадки Петербурга не менее тысячи представители молодежной и официальной делегаций города, а также представители других регионов России и иных государств. Согласно проекту контракта, подрядчик обязан будет разработать дизайн-проект выставочной зоны, проект контентного наполнения зоны, концепцию культурной и интерактивной программ, дизайн-макетов сувениров, а затем все изготовить и провести. Дизайн должен соответствовать бренд-букам государственной молодежной политики Петербурга "Мы Петербург", мета-бренду города и национальному проекту "Образование", уточняется в документах закупки.

Там же сказано, что культурная программа должна быть рассчитана на 7 дней - не менее 42 часов. В нее надо включить творческие выступления молодых деятелей Петербурга, показ познавательных фильмов или роликов о городе, презентации, мастер-классы и лекции от экспертов в сфере государственной молодежной политики, спорта, культуры. В программу должны войти и предложения по межкультурному взаимодействию делегации Петербурга с представителями других регионов России и иностранных государств.

В интерактивной зоне же следует организовать игры, розыгрыши, викторины, опросы, дискуссии, мозговые штурмы и проектные сессии. Она тоже должна длиться не менее 42 часов, сказано в документах.

В качестве сувениров комитет хочет получить магниты, закладки для книги, брелоки и подарочные бумажные пакеты - всё с символикой Петербурга. Ещё нужны стикер-паки с наклейками, которые отражают сферу молодежной политики города, и упаковки для чая и шоколада.

Помимо этого, исполнитель должен будет поставить технику и нанять персонал для работы на площадке: аниматоров, ведущих, технических специалистов и других. Также комитету нужны четыре комплекта фирменной брендированной одежды для специалистов площадки в стиле "Аэропорт": два костюма пилота и два костюма бортпроводника. Ещё ведомство ждет пять футболок, которые будут соответствовать концепции площадки. 

Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году планируют провести на федеральной территории Сириус. Мероприятие должно стартовать 29 февраля и закончиться 7 марта. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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