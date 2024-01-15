Смольный готов потратить на свою площадку на молодежном фестивале 16 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга объявил на сайте госзакупок конкурс по поиску исполнителя по организации творческо-презентационной площадки Петербурга в рамках проведения Всемирного фестиваля молодежи. Максимальная стоимость контракта составляет 16 млн рублей.

Исполнитель контракта должен будет собрать для площадки Петербурга не менее тысячи представители молодежной и официальной делегаций города, а также представители других регионов России и иных государств. Согласно проекту контракта, подрядчик обязан будет разработать дизайн-проект выставочной зоны, проект контентного наполнения зоны, концепцию культурной и интерактивной программ, дизайн-макетов сувениров, а затем все изготовить и провести. Дизайн должен соответствовать бренд-букам государственной молодежной политики Петербурга "Мы Петербург", мета-бренду города и национальному проекту "Образование", уточняется в документах закупки.

Там же сказано, что культурная программа должна быть рассчитана на 7 дней - не менее 42 часов. В нее надо включить творческие выступления молодых деятелей Петербурга, показ познавательных фильмов или роликов о городе, презентации, мастер-классы и лекции от экспертов в сфере государственной молодежной политики, спорта, культуры. В программу должны войти и предложения по межкультурному взаимодействию делегации Петербурга с представителями других регионов России и иностранных государств.

В интерактивной зоне же следует организовать игры, розыгрыши, викторины, опросы, дискуссии, мозговые штурмы и проектные сессии. Она тоже должна длиться не менее 42 часов, сказано в документах.

В качестве сувениров комитет хочет получить магниты, закладки для книги, брелоки и подарочные бумажные пакеты - всё с символикой Петербурга. Ещё нужны стикер-паки с наклейками, которые отражают сферу молодежной политики города, и упаковки для чая и шоколада.

Помимо этого, исполнитель должен будет поставить технику и нанять персонал для работы на площадке: аниматоров, ведущих, технических специалистов и других. Также комитету нужны четыре комплекта фирменной брендированной одежды для специалистов площадки в стиле "Аэропорт": два костюма пилота и два костюма бортпроводника. Ещё ведомство ждет пять футболок, которые будут соответствовать концепции площадки.

Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году планируют провести на федеральной территории Сириус. Мероприятие должно стартовать 29 февраля и закончиться 7 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру