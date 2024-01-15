Кабмин выделит более 280 миллиардов рублей на развитие авиапрома

Российское правительство намерено выделить свыше 280 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие авиационной промышленности, сообщили 15 января в пресс-службе кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На возвратной основе можно будет привлечь 283,8 миллиарда рублей. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года", — рассказали в правительстве.

Средства будут перечислены госкорпорации "Ростех" по ставке в 1,5 % годовых. Предполагается, что это поспособствует сборке таких самолетов, как SSJ-New, МС-21–310, Ил-114–300, Ту-214 и Ил-96–300.

Ожидается, что государственная поддержка проекта позволит России развить самолетостроение и наладить полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов. Также кабмин рассчитывает добиться транспортной независимости страны.

Фото: ЗАКС.Ру