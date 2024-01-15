ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:59

Кабмин выделит более 280 миллиардов рублей на развитие авиапрома

фото ЗакС политика Кабмин выделит более 280 миллиардов рублей на развитие авиапрома

Российское правительство намерено выделить свыше 280 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие авиационной промышленности, сообщили 15 января в пресс-службе кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На возвратной основе можно будет привлечь 283,8 миллиарда рублей. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года", — рассказали в правительстве.

Средства будут перечислены госкорпорации "Ростех" по ставке в 1,5 % годовых. Предполагается, что это поспособствует сборке таких самолетов, как SSJ-New, МС-21–310, Ил-114–300, Ту-214 и Ил-96–300.

Ожидается, что государственная поддержка проекта позволит России развить самолетостроение и наладить полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов. Также кабмин рассчитывает добиться транспортной независимости страны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама