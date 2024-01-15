Мобилизованный из Лодейного поля погиб на СВО

В Лодейном поле 15 января простились с местным жителем, который в декабре получил оказавшиеся смертельными ранения в зоне военной спецоперации. Траурное мероприятие осветила администрация Лодейнопольского района Ленобласти.

Мобилизованного звали Максим Изулин. Он был родом из Крыма и имел специальность токаря. Продолжительное время участник СВО жил и работал в Петербурге.

За жизнь рядового Изулина врачи боролись более трех недель. Его похоронили на старом городском кладбище с воинскими почестями.

фото: Администрация Лодейнопольского района / ВКонтакте