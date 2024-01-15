Суд запретил опубликованные "ВКонтакте" вакансии "только для славян"

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил запрос прокурора и объявил вне закона три публикации в социальной сети "ВКонтакте", созданные в 2017-2022 годах. Каждая из них представляет собой объявление о наборе на работу. От соискателей в числе прочего требуется, чтобы они были славянами, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Авторами объявлений предлагается такая работа, как монтаж алюминиевых конструкций, комплектация хлебобулочных изделий и хозяйственное обслуживание магазина одежды.

Суд счел "национальное" условие в текстах вакансий дискриминационным. Все три гиперссылки пока остаются доступными для интернет-пользователей в России.

Фото: ЗАКС.Ру