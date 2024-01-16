Самолет из Петербурга в Дубай вылетел из Пулково спустя двое суток

Самолет из Петербурга в Дубай авиакомпании Fly Dubai смог вылететь из Северной столицы спустя двое суток, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Fightradar.

Самолет должен был вылететь еще в воскресенье, 14 января, однако это не случилось. Вылет не случился и в понедельник, 15 января. Пассажиры прождали свой рейс двое суток.

По словам путешественников, причина такого длительного ожидания стала неисправность самолета. В авиакомпании и аэропорту причину называть не стали.

Ночью во вторник, 16 января, самолет в Дубай из Петербурга все-таки вылетел и утром приземлился в ОАЭ.

Напомним, что задержкой рейса уже заинтересовалась петербургская прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру