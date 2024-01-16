Путин подписал указ об учреждении звания "Заслуженный работник местного самоуправления"

Президент Владимир Путин 16 января подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской федерации". Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Предполагается, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным сотрудникам органов местного самоуправления, лицам замещающим муниципальные должности, а также некоммерческих организаций, которые напрямую вовлечены в развитие местного самоуправления, обеспечение реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления, консолидацию муниципального сообщества и личные заслуги в сфере МСУ.

Звание будет присваиваться, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии наград и благодарностей от федеральных органов государственной власти и правительств регионов.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля