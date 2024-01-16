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Новости 10:17

Приложение "Госуслуги" не открывалось ночью 16 января из-за технического сбоя

фото ЗакС политика Приложение "Госуслуги" не открывалось ночью 16 января из-за технического сбоя

Приложение "Госуслуги" ночью во вторник, 16 января, не работало на гаджетах с IOS и Android, об этом пишет "Фонтанка.ру".

О массовом сбое в работе приложения сообщили пользователи. Однако на некоторых устройствах с операционной системой Android приложение все-таки работало.

Кроме сбоя работы приложения, проблемы наблюдались и на сайте "Госуслуг". При попытке зайти в учетную запись, сайт выдавал ошибку. 

При попытке зайти на "Госуслуги" с iPhone появлялось сообщение "Неизвестная ошибка с сервера" или "По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства". При попытке войти с устройства Android сообщали о "технических работах".

На данный момент работа приложения восстановлена.

Фото: unsplash.com


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