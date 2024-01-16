Суд досрочно прекратил полномочия депутата из Шлиссельбурга

В Ленобласти Кировский городской суд досрочно прекратил полномочия муниципального депутата Шлиссельбурга Алексея Верещагина, сообщила 16 января пресс-служба прокуратуры региона. Само решение было вынесено накануне.

"Кировский городской суд в соответствии с позицией прокурора 15.01.2023 принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Алексея Верещагина", — рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что основанием для подачи иска о лишении Верещагина депутатского статуса послужила поданная им декларация о доходах. В ведомстве посчитали, что мундеп утаил от общественности сведения об имеющейся у него собственности на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Губернатор Александр Дрозденко направлял заявление о необходимости сложения Верещагиным полномочий, но Совет депутатов Шлиссельбурга фактически проигнорировал требование, уточнили в прокуратуре. После этого свое представление внес прокурор Кировска, оно было рассмотрено и удовлетворено, однако же решение по делу не было принято из-за отсутствия кворума в Совете.

Фото: ЗАКС.Ру