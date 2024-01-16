Жилищная инспекция борется с нарушениями управляющей компании в Выборгском районе

Жилищная инспекция принимает меры в отношении частной управляющей компании в целях устранения нарушений при управлении домами, об этом 16 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственная жилищная инспекция Петербурга приняла решение о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении частной управляющей организации ООО "Эксплуатация Главстрой - СПБ". Решение было принято после обращений жильцов многоквартирных домов в Выборгском районе.

Обращения граждан свидетельствуют о проблемах при содержании общего имущества: загрязнения, отслоения штукатурки, необходимость ремонта ступеней, дверей и так далее. Также жителям не нравится недостаточная уборка придомовых территорий.

Наибольшее количество жалоб касается нарушений лицензионных требований аварийно-диспетчерской службы. За последние полгода поступило 343 обращения, было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. В общей сложности было выписано штрафов на сумму 875 тысяч рублей.

Контроль устранения нарушений осуществляется инспекцией по согласованию с органами прокуратуры в установленном законом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру