В Петербурге правоохранители задержали замдиректора "Водоканала"

Заместителя директора петербургского "Водоканала" Вадима Чернышова задержали в Петербурге по подозрению в махинациях при проведении конкурсов, об этом 16 января пишет 47news.

Речь идет о конкурсах на сотни миллионов рублей. Уже прошли обыски на рабочем месте и по месту жительства Чернышова.

Вадим Чернышов занимает должность замдиректора официально с 2022 года. Ранее он занимал пост директора по закупочной деятельности СПб ГУП "Водоканал".

По предварительной информации, задержание связано с завышением стоимости при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация.

В самом "Водоканале" сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Фото: ЗАКС.Ру