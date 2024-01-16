Петербург возглавил антирейтинг по смертям от ковида за неделю

За прошедшую неделю в Петербурге зафиксировано 28 смертей от последствий коронавируса, сообщили 16 января в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Это максимальное значение среди российских регионов, на втором месте оказалась Москва с 22 смертями, на третьем — Кемеровская область, где скончались 12 пациентов.

Всего за неделю в стране зафиксировано 26 993 новых пациентов при 39 743 выздоровевших. Госпитализация потребовалась 3 746 больным, скончались 150 человек. Непосредственно в Петербурге выявили 1 603 больных, госпитализировали 295 человек. При этом выздоровели 3 475 горожан.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6 %", — оценили специалисты положение дел с ковидом в масштабах всей страны.

За неделю количество госпитализаций по России увеличилось на 21,4 % относительно предыдущей недели, а количество выздоровлений сократилось на 3 %.

Фото: ЗАКС.Ру