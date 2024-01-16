Бастрыкин поручил разобраться с избиением безбилетниками кондуктора трамвая в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался избиением кондуктора трамвая безбилетниками в Петербурге, об этом 15 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин рассказал, что в СМИ появилась информация о том, что трое пассажиров, не оплативших проезд, избили 59-летнего кондуктора трамвая.

Глава СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову организовать проверку по факту случившегося и доложить о всех установленных обстоятельствах.

После произошедшего пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Фото: пресс-служба СК РФ