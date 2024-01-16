Более 10 тысяч членов избиркомов задействуют в Петербурге для обхода избирателей

В Петербурге, как и в остальной России, идет подготовка к проекту "ИнформУИК" - члены избирательных комиссий перед выборами президента страны будут обходить квартиры избирателей и рассказывать о предстоящем голосовании. Всего в городе планируют задействовать в проекте более 10 тысяч человек, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Там сообщили, что в качестве координаторов готовят более 2 тысяч членов избирательных комиссий. Ими могут быть представители избиркомов всех уровней, уточнили в ГИК.

Также Горизбирком готовит более 8,5 тысяч членов комиссий, которые будут непосредственно обходить петербуржцев. Если на участке до тысячи избирателей, то от комиссии рекомендуется задействовать не более 3 человек, если до двух тысяч человек - 4 человека, более двух тысяч - 5 человек, сообщили в пресс-службе ГИК.

Всем участникам проекта заплатят. По данным "Ведомостей", обходчикам заплатят по 9 тысяч рублей, а координаторам - по 10 тысяч рублей. Аналогичные суммы назвали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии:

"По результатам работы участникам проекта в период его реализации с 17 февраля по 7 марта 2024 года планируется заплатить 9000 и 10 400 рублей. Порядок оплаты устанавливается избирательной комиссией субъекта с учетом результатов, возможностей субъекта и сложившейся практики премирования. Средства для оплаты используются как Федерального бюджета, так и регионального", - уточнили в Горизбиркоме.

В какое время члены комиссий будут обходить петербуржцев, пока не определили, рассказали в пресс-службе комиссии. По мнению ГИК, время должно быть удобно как для избирателей, так и для членов УИК, у которых помимо этого есть основная работа. Если в какой-то квартире не открыли дверь, то обходчику рекомендуется вернуться туда снова в другое время:

"У каждой УИК не должно оставаться неохваченных обходом избирателей", - поделились в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Не рекомендуется информировать и несовершеннолетнего, рассказали в Горизбиркоме. А если избиратель не хочет разговаривать или проявляет агрессию, то лучше не вступать в полемику, попрощаться и уйти, сообщили в ГИК.

В городской комиссии добавили, что обходчики должны будут отмечать квартиры, которые посетили, в специальном приложении. Программа позволяет работать с унифицированной анкетой, систематизировать полученные данные и анализировать их.

"С помощью "ИнформУИК" можно проанализировать и скорректировать данные о количестве избирателей, которые дополнительно нуждаются в помощи волонтеров в дни голосования, проведении голосования "на дому", выявить необходимость "прикрепления" к избирательному участку по месту пребывания", - рассказали в Горизбиркоме.

Там же добавили, что приложение может работать без интернета. Все данные сохраняются в программе, а в систему передаются, когда появляется доступ в интернет.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Пока зарегистрированы только три кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Действующий президент России Владимир Путин решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему надо собрать 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру