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Новости 18:15

Для развития общественного транспорта в Петербурге будет закуплено около 900 единиц техники

фото ЗакС политика Для развития общественного транспорта в Петербурге будет закуплено около 900 единиц техники

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Трамвайный парк №5 на Сердобольской улице, где было объявлено о планах на приобретение около 900 единиц новейшей техники для развития общественного транспорта в текущем году, об этом 16 января сообщили в пресс-службе Смольного.

"За последние два года закупили порядка четырёх тысяч единиц новой техники - трамваев, автобусов, троллейбусов, вагонов метро. В город уже прибыли и вышли на линию более 450 трамваев и троллейбусов, порядка 3500 автобусов и 144 вагона метро "Балтиец", – отметил глава города.

Губернатор также ознакомился с последними поступлениями подвижного состава, поступившего в город в 2023 году для двух ведущих городских транспортных предприятий – ГУП "Пассажиравтотранс" и ГУП "Горэлектротранс".

Среди представленных новинок особое внимание привлекли двухкабинный трехсекционный трамвай "Невский", произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, а также трамваи модели "Довлатов". В числе приобретений также значатся автобусы VOLGABUS "Пулково экспресс" и туристические автобусы большого класса Golden Dragon.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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