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Новости 18:52

Почти 5 тысяч крыш нежилых зданий в Петербурге очистили от снега за пять дней

фото ЗакС политика Почти 5 тысяч крыш нежилых зданий в Петербурге очистили от снега за пять дней

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина в течение последних пяти дней в городе было проведено масштабное мероприятие по очистке крыш нежилых зданий от снега, об этом 16 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Система "Объекты городской среды" (ОГС) была задействована для выделения объектов, требующих очистки. Эти объекты включают в себя детские сады, школы, институты и поликлиники — места, где ежедневно находятся петербуржцы разных возрастов.

Всего было очищено 4 780 кровель зданий, за выполнением работ следили различные комитеты и администрации районов. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) осуществила выборочный контроль, в ходе которого было проверено около 20% предоставленных отчетов.

Фото: ЗАКС.Ру


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