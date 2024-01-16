Путин объявил об увеличении желающих вернуться в Россию из-за гендерно-нейтральных туалетов

Всё больше уехавших из России граждан разочаровываются в своем решении и собираются вернуться обратно, рассказал президент Владимир Путин 16 января. В качестве причины для этого он упомянул гендерно-нейтральные туалеты в школах, следует из опубликованной Telegram-каналом RIA_Kremlinpool видеозаписи.

"Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Ну это стало уже вещью такой бытовой, обыденной", — объявил Путин на встрече с главами муниципальных образований.

По версии президента, из числа уехавших многие возвращаются или же размышляют о возвращении, поскольку "очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями".

Ранее вопрос гендерно-нейтральных туалетов поднял губернатор Петербурга Александр Беглов. В минувшую субботу он отчитался о встрече в госпитале с участниками СВО. "Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", — среди прочего, рассказал градоначальник.

Фото: Kremlin.ru