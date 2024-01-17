В Петербурге третий день подряд зафиксированы аномальные пробки

Уже третий день подряд на дорогах Петербурга наблюдаются аномальные пробки, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты".

Ситуацию на петербургских дорогах усложняют снегопады, которые последнее время участились в городе. Утром 17 января плотность заторов достигла семи баллов, хотя обычно по будням плотность достигает лишь шести баллов.

На юге города наиболее загруженными участками стали Московское шоссе, Софийская улица, Дунайский и Витебский проспекты и проспект Славы.

На севере Петербурга в пробках простояли на проспектах Энгельса и Маршала Блюхера, на Светлановском и Гражданском проспектах. В центре плотные пробки наблюдались на набережной Обводного канала, на Невском и Каменноостровском проспектах, а также на набережных вдоль Невы.

Фото: ЗАКС.Ру