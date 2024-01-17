Полиция наведалась с проверкой на пищевое производство во Фрунзенском районе

Правоохранители нанесли визит на производственную базу пищевых продуктов, расположенную во Фрунзенском районе на улице Салова, рассказали 17 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сама проверка состоялась днем ранее, участие в ней приняли сотрудники миграционной службы при поддержке спецполка полиции.

Целью проверок обозначили "выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства". Ранее несколько сотрудников предприятия на улице Салова были задержаны полицией за участие в драке. В ходе проверки выяснилось, что все задержанные "находятся на территории страны с нарушениями норм миграционного законодательства", отметили в полицейском главке.

В ходе проведенного рейда силовики выявили еще почти 20 человек с нарушениями миграционного законодательства. Всех их доставили в отделы полиции для дальнейших разбирательств. В целом же проверке подверглись около сотни иностранцев.

По результатам проверки иностранцам с наиболее серьезными нарушениями миграционного законодательства грозит депортация с запретом въезда в Россию сроком на несколько лет.

Фото: пресс служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)