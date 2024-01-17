Настоятель петербургского храма Полевой: Купание в проруби отношения к Церкви не имеет никакого

Настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой заявил, что крещенские купания — это только народная традиция. Об этом он сказал на пресс-конференции "Интерфакса" 17 января.

"Стоит отметить и запомнить, что купания в крещенской проруби не являются богослужебным правилом, церковной традицией. Простыми словами: купание в проруби отношения к Церкви не имеет никакого", - сообщил Полевой.

По его словам, священник лишь освящает воду. Купание — это народная традиция, которая прижилась на Руси, считает Полевой. Он уточнил, что эта традиция благочестива и правильна только в том случае, если "человек понимает евангельские события и твердо разделяет смысл и богословскую составляющую этого праздника". Иначе это моржевание и хайп, заявил иерей Полевой.

Он добавил, что никакие грехи не смываются в крещенской проруби. Для этого есть таинство покаяния, напомнил священнослужитель.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"