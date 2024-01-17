Депутатам в ЗакСе начали автоматически отключать микрофоны

На первом в 2024 году заседании 17 января депутаты Законодательного собрания Петербурга опробовали новую функцию мультимедийной системы. Если выступление парламентария с трибуны будет продолжаться более трех минут, то микрофон выключится автоматически, без участия председателя ЗакСа.

Первым на себе испытал нововведение лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. После того, как таймер на экране досчитал "до нуля", микрофон депутата отключился. В Большом зале Мариинского дворца повисла неловкая пауза.

- Я теперь не владею этим вопросом. У нас теперь циферки там идут. Так что, к сожалению, не знаю, чем помочь в этой ситуации. Давайте в виде исключения Александру Владимировичу включим микрофон, - заявил спикер Александр Бельский.

- Спасибо, с циферками надо разобраться, - ответил Шишлов.

За полминуты до окончания допустимого времени выступления в зале раздается короткий сигнал, который предупреждает докладчиков, что нужно поторопиться и закончить мысль.

Спикер Бельский еще в прошлом году предупреждал коллег, что попросит технических сотрудников реализовать функцию автоматического отключения микрофона для тех депутатов, чьи выступления продолжаются дольше положенного времени.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру