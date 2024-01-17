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Новости 13:34

Милонов предложил штрафовать или отправлять на СВО желающих развестись

фото ЗакС политика Милонов предложил штрафовать или отправлять на СВО желающих развестись

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поделился соображениями касательно способов снижения количества расторжений браков в России. По его мнению, за желание развестись граждан следует наказывать, в том числе крупными штрафами или же отправкой в зону СВО.

Свои идеи Милонов озвучил 17 января на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, членом которого является. Участники мероприятия обсуждали инициативу ЛДПР о предоставлении молодоженам единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей. Милонову предложение понравилось, однако он счел нужным творчески развить ее.

"Если бы вы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, вы говорите, а при расторжении — 100 тысяч рублей штрафа, я бы поддержал. Или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы, а брак — это же естественно, это и так праздник человеку", — говорит парламентарий на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Кровавая барыня".

Свое внимание к разводам Милонов объяснил их большим количеством. "У нас проблема не в том, что даже браков мало заключается, а в том, что разводов много", — посетовал он.

Авторы проекта не пожелали дополнять документ предложениями Милонова, рекомендовав ему самостоятельно оформить их в законодательную инициативу, отметила "Парламентская газета".

Разработанный либерал-демократами законопроект, на обсуждении которого высказался Милонов, получил отрицательный отзыв правительства и не нашел одобрения в Совете Федерации. В итоге думский комитет также не стал поддерживать инициативу.

Фото: ЗАКС.Ру


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