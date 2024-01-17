Милонов предложил штрафовать или отправлять на СВО желающих развестись

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поделился соображениями касательно способов снижения количества расторжений браков в России. По его мнению, за желание развестись граждан следует наказывать, в том числе крупными штрафами или же отправкой в зону СВО.

Свои идеи Милонов озвучил 17 января на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, членом которого является. Участники мероприятия обсуждали инициативу ЛДПР о предоставлении молодоженам единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей. Милонову предложение понравилось, однако он счел нужным творчески развить ее.

"Если бы вы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, вы говорите, а при расторжении — 100 тысяч рублей штрафа, я бы поддержал. Или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы, а брак — это же естественно, это и так праздник человеку", — говорит парламентарий на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Кровавая барыня".

Свое внимание к разводам Милонов объяснил их большим количеством. "У нас проблема не в том, что даже браков мало заключается, а в том, что разводов много", — посетовал он.

Авторы проекта не пожелали дополнять документ предложениями Милонова, рекомендовав ему самостоятельно оформить их в законодательную инициативу, отметила "Парламентская газета".

Разработанный либерал-демократами законопроект, на обсуждении которого высказался Милонов, получил отрицательный отзыв правительства и не нашел одобрения в Совете Федерации. В итоге думский комитет также не стал поддерживать инициативу.

Фото: ЗАКС.Ру