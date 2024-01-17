Четверо петербуржцев пострадали в ДТП с лазурным автобусом на проспекте Просвещения

В Калининском районе Петербурга лазурный автобус въехал в столб, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По словам горожан, ДТП произошло рядом с пересечением проспектов Просвещения и Светлановского. Уточняется, что в ДТП не обошлось без пострадавших, на месте происшествия видели бригады скорой помощи.

По предварительным данным, в ДТП травмы получили четверо петербуржцев. В компании "Третий парк", которой принадлежит автобус, заявили, что предприятие окажет помощь пострадавшим.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. За рулем автобуса находился опытный водитель, который получил категорию D еще 28 лет назад, а в компании "Третий парк" работает шесть лет.

Фото: ЗАКС.Ру