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Новости 18:18

Путин назвал главную задачу в работе сотрудников ГИБДД

фото ЗакС политика Путин назвал главную задачу в работе сотрудников ГИБДД

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу сотрудников Госавтоинспекции, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на слова главы государства на совещании с членами правительства.

"Гаишники не ловят. Задача гаишников не ловить кого-либо на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", – сказал Путин.

Речь о работе сотрудников ГИБДД зашла в ходе разговора главы государства с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Также Путин рассказал Мантурову, что был удивлен, когда узнал, что регистрацией аэродромной техники занимается Минсельхоз. Министр объяснил, что такие правила сложились еще в СССР для того, чтобы не нагружать ГАИ.

Фото: ЗАКС.Ру


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