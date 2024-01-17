Думские комитеты займутся вопросом смягчения наказания за ненасильственные преступления

Профильные комитеты Государственной думы проработают вопрос о смягчении наказания за совершение ненасильственных преступлений, сообщила 17 января пресс-служба парламента. Инициатива исходила от спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Исполнением поручения председателя Думы займутся комитеты по государственному строительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции. От них будут ждать предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. Вместе с депутатами к работе подключатся профильные ведомства, Генпрокуратура и Верховный суд.

"Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям. Обсудить с деловым, предпринимательским сообществом, учесть их предложения", — распорядился Володин.

Ранее на сайте Кремля появился список поручений президента Владимира Путина, сформированный по итогам его встречи с членами Совета по правам человека. В числе прочих требований оказалась и проработка вопроса о смягчении ответственности за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения.

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