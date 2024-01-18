Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к петербуржцамм в День прорыва блокады Ленинграда, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что ленинградцы показали настоящую силу духа и любовь к Родине.

"Девятьсот дней они находились между жизнью и смертью. Каждый день для каждого человека в блокадном городе мог стать последним",– сказал Беглов.

Также Беглов считает, что победить в войне тогда это вынести, что угодно ради родного Отечества, и ленинградцы не сдались.

"Россия умеет побеждать. Мы победим также, как победили деды и отцы!" – заявил Беглов.

Бельский тоже отметил стойкость ленинградцев. По его словам, момент прорыва блокады стал символом мужества и силы духа.

"Мы помним и чтим тех, кто проложил нам путь к свободе. Вечная слава победителям!" – заключил Бельский.

Также спикер заявил, что блокада стала одной из самых страшных страниц российской истории.

Фото: ЗАКС.Ру