Над Ленобластью ночью 18 января перехватили беспилотник

Ночью в четверг, 18 января, на территориях Ленинградской и Московской областей пресечена атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Средствами ПВО был уничтожен один беспилотник в Московской области и также один беспилотник смогли перехватить над Ленинградской областью.

В пресс-службе администрации Ленобласти заявили, что пострадавших и разрушений в связи со случившимся на территории региона нет. Также там отметили, что силовой блок проводит следственные действия.

Кроме этого, губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что Северная столица находится на постоянной связи с силовыми структурами.

Фото: ЗАКС.Ру